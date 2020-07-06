Власти решают вопрос о проведении капремонта в доме в Кирове, где взорвался газ

КИРОВ, 6 июля. /ТАСС/. Дом в Кирове, где 2 июля в результате взрыва газа в одной из квартир пострадали люди, нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

В двух квартирах частично повреждены межкомнатные перегородки, выбиты окна. Экспертная комиссия определила, что дом пригоден для проживания, однако в две пострадавшие квартиры жителям возвращаться не разрешено.

"В настоящее время эксперты определяют виды работ, необходимых для укрепления межкомнатных и межквартирных перегородок, в первую очередь отремонтируют окна и двери. На время восстановительных работ жителям поврежденных квартир будет предложено жилье в маневренном фонде. Кроме того, по заключению экспертной комиссии, в доме необходимо провести капитальный ремонт", - говорится в сообщении. Уточняется, что этот вопрос будет решаться специалистами администрации города и Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области.

2 июля в Кирове на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали две женщины. Одна из них была доставлена в реанимационное отделение Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, вторая получает лечение амбулаторно. В доме пострадали от двух до четырех квартир на четвертом и пятом этажах, а также подъезд. На территории дома введен режим повышенной готовности.