Власти Петербурга: город нуждается в донорах антиковидной плазмы для лечения коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург испытывает нехватку доноров крови, переболевших коронавирусом, для лечения других зараженных. Об этом в понедельник сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Конечно, мы нуждаемся еще в дополнительных донорах, и поэтому я призываю всех, кто переболел коронавирусной инфекцией, сдавать плазму. Тем самым мы можем помочь людям, которые находятся в тяжелом состоянии", - сказал Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, в настоящий момент в городе заготовили 70 литров антиковидной плазмы, которая рассчитана на 164 дозы. Эти средства позволили вылечить уже 60 инфицированных и еще 24 человека продолжают проходить лечение.

"Мы сейчас увеличили количество мест, где можно сдавать плазму и кровь. Это четвертая Городская больница им. Святого Георгия, Первый медицинский университет и Городская больница №40. Там можно будет сдать плазму. Лечение проводится во многих стационарах города. Например, больница №2, больница №20, Мариинская больница, планируется лечение в Александровской больнице и некоторых других", - отметил Эргашев, добавив, что сдать кровь также можно на городской станции переливания крови на Московском проспекте.

Ранее в пресс-службе Эргашева сообщали, что главное условие для того, чтобы стать донором - документально подтвержденное положительное исследование на коронавирус и двух последних отрицательных тестов. После выздоровления от новой коронавирусной инфекции должно пройти не меньше двух недель. Предпочтение отдается донорам, у которых заболевание проходило в среднетяжелой форме. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, среди противопоказаний - некоторые хронические и инфекционные заболевания.