Решение о возобновлении в сентябре занятий в школах Нью-Йорка пока не принято

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Решение о возобновлении занятий в школах штата Нью-Йорк в сентябре до сих пор не принято в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на встрече с журналистами губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Трансляцию брифинга вел нью-йоркский телеканал NY1 .

"Мы, конечно же, этого хотели бы", - сказал он, отвечая на вопрос, вернутся ли учащиеся в школы в сентябре, но при этом подчеркнул, что "решение на этот счет пока не принято". "Мы хотим, чтобы дети вернулись в школы, но мы не объявим о возобновлении занятий до тех пор, пока не убедимся, что это можно сделать безопасно", - пояснил он.

По словам губернатора, он обратился с просьбой к администрациям 700 школьных округов на территории штата Нью-Йорк представить планы возобновления занятий, но при этом предупредил, что наличие таких планов не гарантирует, что занятия возобновятся. "Мы все еще не знаем, возобновим ли мы занятия, и пока собираем сведения для принятия решения", - сказал он.

На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что для всех городских школ будет определено максимально допустимое число учащихся с учетом соблюдения социальной дистанции, а ношение защитных масок в школах будет обязательным. Занятия в школах Нью-Йорка были прекращены 16 марта, 1,1 млн учащихся были переведены на дистанционную форму обучения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,89 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 130 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк - более 32 тыс.