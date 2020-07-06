В регионах России ввели особые меры безопасности при проведении ЕГЭ по русскому языку

ТАСС, 6 июля. Регионы России ввели особые меры безопасности во время проведения ЕГЭ по русскому языку. На входе у всех выпускников проверяли температуру, пункты проведения экзамена оснастили обеззараживателями воздуха, антисептиками и средствами индивидуальной защиты сообщили ТАСС власти регионов.

ЕГЭ по русскому 6 июля сдавали около 428 тыс. участников. Во вторник, 7 июля, экзамен сдадут еще 243 тыс. человек.

Сдача ЕГЭ в Поволжье

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования Саратовской области, на участие в экзамене по русскому языку зарегистрировано 10 463 человека, в том числе 456 человек - выпускники прошлых лет. В понедельник на экзамен по русскому языку были зарегистрированы 5 988 участников. В первый день экзамена по русскому языку в регионе задействованы все пункты проведения экзамена - 72. Во вторник на экзамен зарегистрировано еще 4 475 человек, будет задействовано 54 пункта проведения экзаменов.

"Сегодня экзамен по русскому языку прошел в спокойном штатном режиме с соблюдением профилактических мер - это дезинфекция помещений, автобусов, рассадка детей с учетом социальной дистанции, измерение температуры у участников. Все пункты проведения экзаменов оснащены обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептиками для рук, дезинфицирующими средствами для помещений, средствами индивидуальной защиты. Сообщений о сбоях и нарушениях не поступило", - сообщили в министерстве.

В Пермском крае, чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году по поручению главы региона Дмитрия Махонина усилены меры безопасности в экзаменационных пунктах. Как сообщает правительство региона, пункты проведения аттестации подвергнуты строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. Рассадка учащихся - не менее 1,5 м. Экзамен по русскому языку разделен на два дня, у всех на входе проверяют температуру.

В Кировской области ЕГЭ по русскому языку за два дня сдадут более 5,4 тыс. участников, в частности, 6 июля - 3,2 тыс. человек. Экзамен проходит в 69 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) на базе общеобразовательных школ, задействовано 406 аудиторий. Также для двух учеников с ограниченными возможностями здоровья сдачу ЕГЭ организовали на дому.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Ульяновской области, в регионе более 5 тыс. выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку. В этом году экзамен по русскому языку разделен на два дня, первый день экзамена 6 июля прошел в штатном режиме. Во второй день 7 июля на экзамен в региональной информационной системе зарегистрировано более 2 тыс. участников.

При этом Ульяновская область в числе 14 регионов РФ вошла в пилотный проект по доставке экзаменационных материалов в ППЭ по интернету. Распечатка материалов осуществляется непосредственно в аудитории проведения экзамена в присутствии участников, после завершения экзамена сканирование экзаменационных работ осуществляется также в аудитории проведения. Участие в проекте, по мнению организаторов, позволит повысить информационную безопасность, прозрачность и объективность проведения ЕГЭ.

Премии для учителей

В Республике Коми в день сдачи ЕГЭ по русскому языку один из пунктов посетил врио главы региона Владимир Уйба. "Совместно с коллегами убедился, что работа пунктов сдачи ЕГЭ организована на самом высоком уровне, соблюдаются все меры безопасности. Всего в республике экзамены сдают 4 463 человек, это выпускники этого года, прошлых лет", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям.

По его словам, в Коми подвели итоги конкурса среди учителей на получение премии за достижения в педагогической деятельности. Победили 12 педагогов из Сыктывкара, Инты, Воркуты, Ухты, Прилузского, Сыктывдинского районов. Шесть педагогов, набравшие наиболее высокие баллы, получат премии в 200 тыс. рублей, остальные шесть - премии регионального уровня в размере 150 тыс. рублей. Ранее, 20 июня, он сообщал о премиях в 30 тыс. и 50 тыс. рублей выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

В Вологодской области на ЕГЭ по русскому языку зарегистрированы 4 892 участника. Из них 2 525 участников сдавали экзамен 6 июля, сообщила пресс-служба областного правительства. Для контроля за процедурой проведения экзаменов на оба дня аккредитованы 288 общественных наблюдателей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.