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Умер кантри-исполнитель Чарли Дэниелс

Ему было 83 года

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американский кантри-исполнитель Чарли Дэниелс умер в понедельник в США на 84-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя музыканта. По его словам, Дэниелс скончался в больнице после того, как врачи диагностировали у него инсульт.

Дэниелс, уроженец штата Северная Каролина, начал свою музыкальную карьеру в 1964 году, став соавтором композиции It Hurts Me, которую впоследствии записал Элвис Пресли. Он также участвовал в музыкальном оформлении трех альбомов Боба Дилана, а в 1971 году записал своей первый сольный альбом Charlie Daniels. Два года спустя его композиция Uneasy Rider заняла девятую строчку в чарте журнала Billboard, а в 1979 году его альбом The Devil Went to Georgia был отмечен премией "Грэмми". Успешными были и другие его альбомы - Full Moon (1980), Windows (1982), Simple Man (1989).

В 1999 году его имя было включено в список Зала славы кантри-музыки штата Северная Каролина, в 2008 он стал членом Grand Ole Opry - существующей с 1925 года американской радиопередачи в формате концерта в прямом эфире звезд кантри-музыки, а в 2016 его имя было включено в список общенационального Зала славы кантри-музыки в Нэшвилле (штат Теннесси).

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