Власти КЧР объявили о переходе ко второму этапу снятия ограничительных мер

ЧЕРКЕССК, 6 июля. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Разрешена работа непродовольственных магазинов площадью около 800 кв. м, сообщил в понедельник глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"На сегодняшний день регион достиг трех показателей, которые позволили Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовать нам переход на второй этап снятия ограничений <...> С сегодняшнего дня возможна работа предприятий торговли непродовольственными товарами на площади до 800 кв. метров и уличная торговля. Эти объекты могут открыться только при строгом соблюдении правил санитарно-эпидемиологического режима", - написал Темрезов.

Глава региона отметил, что в КЧР наблюдается снижение числа новых заражений и числа госпитализированных с коронавирусом пациентов, также сократилось количество вызовов скорой помощи и врачей на дом.

"Хочу обратить внимание - никакие действующие ограничительные меры для граждан не снимаются. По-прежнему запрещены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для наших старших, также необходимо воздерживаться от массовых семейных мероприятий. Прошу не забывать о ношении масок в общественных местах и в транспорте, и о социальной дистанции", - добавил Темрезов. Он также поблагодарил жителей за сознательность в условиях сложной эпидемиологической ситуации и врачей, которые продолжают оказывать медицинскую помощь в госпиталях и на дому.

Режим всеобщей самоизоляции в Карачаево-Черкесии был введен 31 марта и уже несколько раз продлевался. С 23 июня республика перешла к первому этапу снятия ограничительных мер - открылись объекты торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологические клиники, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские.

По информации оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР, за последние сутки в республике выявили 33 случая заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 850 случаев инфицирования, 1 877 жителей выздоровели, 15 пациентов умерли.