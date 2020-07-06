В Новгородской области до осени сохранится запрет на массовые мероприятия

ТАСС, 6 июля. Запрет на проведение массовых мероприятий в Новгородской области сохранится ориентировочно до осени текущего года - времени появления вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в обращении к жителям региона губернатор области Андрей Никитин.

"Из таких значимых ограничений, которые пока остаются с нами, я бы назвал основных три. Первое ограничение - это массовые мероприятия. Я думаю, что до осени, до появления вакцины, мы такие мероприятия с вами проводить не будем <...> Останутся ограничения по детским садам, будут работать также дежурные группы, и ограничения по детским развлекательным комплексам", - сказал Никитин.

Ранее на заседании регионального оперативного штаба новгородский губернатор сообщил, что с 7 июля в области cнимаются ограничения на оказание бытовых услуг на дому, работу розничных рынков, культурных и досуговых учреждений, включая музеи и библиотеки. Возобновится деятельность спортивных и физкультурных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов в закрытых помещениях при условии обеспечения на одного человека площади в 20 кв. м, за исключением бассейнов, саун и раздевалок.

Со вторника повсеместно в области будет разрешено оказание услуг общественного питания, в том числе в помещениях, при условии загрузки залов не более чем на 50%, с исключением проведения банкетов, свадеб и других массовых мероприятий, будет разрешено бронирование номеров в гостиницах. С 7 июля будет также разрешена торговля продовольственными и непродовольственными товарами в торговых центрах при соблюдении нормы не менее 4 кв. м торговой площади на одного человека.

В области начали постепенно по районам снимать ограничения на плановую госпитализацию жителей, и основные областные и межрайонные лечебные учреждения уже открыты. В большинстве районов с понедельника началась выездное обслуживание жителей, работают машины с рентгеном и флюорографией, работа ведется с соблюдением норм безопасности. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что говорить о том, что угроза инфекции в области полностью снята, рано. Он призвал жителей к соблюдению норм противоэпидемической безопасности.

По данным регионального штаба, на 6 июля в области выявлено 3 142 случая заражения новым коронавирусом, включая 37 за прошедшие сутки. Вылечились 1 640 пациентов, умерли 28 человек. Под наблюдением остаются 3 402 человека.