В крупнейшем округе Флориды с 8 июля снова закроют рестораны и спортзалы

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Власти округа Майами-Дейд (штат Флорида) из-за продолжающегося роста числа новых случаев заражения коронавирусом снова закрывают рестораны с банкетными залами, спортивные залы и фитнес-центры. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте мэра округа Карлоса Хименеса.

"Я подписываю экстренный указ о закрытии ресторанов (разрешено работать навынос и доставлять заказы) с танцевальными и банкетными залами, а также спортзалов, фитнес-центров и помещений, предназначенных для сдачи в краткосрочную аренду. Данное распоряжение вступит в силу в среду, 8 июля 2020 года", - уточнил Хименес.

Он решил пока оставить открытыми бассейны, закрытые зоны отдыха, летние лагеря и центры временного ухода за детьми. Пляжи Майами-Дейд продолжат функционировать в штатном режиме до 7 июля. Комендантский час на территории округа оставлен в силе.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи неделю назад на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США отметил, что в стране наблюдается "новая волна случаев" заражения коронавирусом. За последние сутки число случаев заражения на территории Флориды выросло на 6 327, до 206 447, подтверждено 3 778 летальных исходов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,91 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 130,1 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли.