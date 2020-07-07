Жара в районе Сочи и Туапсе может привести к образованию смерчей

МОСКА, 7 июля. /ТАСС/. Жара на Черноморском побережье Краснодарского края грозит на этой неделе образованием смерчей. Об этом говорится в сообщении Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"В связи с высокими среднесуточными температурами, выше 27 градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья, сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе", - отмечается в сообщении.

Из-за жары и отсутствия осадков в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республиках Крым и Калмыкия на прошлой неделе наблюдалось повреждение зерновых культур от засухи. "Уровень влагозапасов в почве составил 50-70% от нормы", - уточняется в сообщении.