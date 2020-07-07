Четыре станции Сокольнической линии метро вновь заработали для пассажиров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Все станции Сокольнической линии Московского метрополитена открылись утром во вторник для пассажиров после проведения работ. Об этом во вторник сообщается в Twitter столичной подземки.

"Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!" - говорится в сообщении.

Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии были закрыты с 4 по 6 июля на время ввода оборотного тупика за станцией "Саларьево". Для пассажиров в районе закрытых станций работали бесплатные компенсационные автобусы.