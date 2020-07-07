Жара до 33 градусов и дождь с грозой ожидаются в Москве 7 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 33 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 31-33 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с, на западе Московской области - шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В связи с жарой и возможным ухудшением погоды 7 июля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 29-34 градусов тепла, на западе области местами ливень и град. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.