В Китае в едином государственном экзамене приняли участие рекордные 10,7 млн учащихся

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Рекордное количество учащихся, в общей сложности 10,7 млн человек, приняли во вторник в КНР участие в гаокао - едином государственном экзамене для поступления в высшие учебные заведения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, число поступающих увеличилось по сравнению с прошлым годом на 400 тыс. человек. Власти подготовили порядка 400 тыс. аудиторий, для контроля за процессом сдачи экзаменов мобилизованы около 945 тыс. преподавателей и инспекторов.

Впервые с 2003 года, когда в Пекине была вспышка атипичной пневмонии, это ежегодное мероприятие проводится в июле - на месяц позже из-за пандемии нового коронавируса. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире гаокао проходит с учетом всех необходимых предосторожностей, правительство приняло максимальные меры для того, чтобы обезопасить учащихся.

Согласно официальной статистике, с 2009 по 2019 год количество абитуриентов в Китае ежегодно колебалось на уровне порядка 9 млн человек. Прежний исторический рекорд был поставлен в 2008 году, когда заявки на участие в экзамене подали 10,5 млн школьников.

Гаокао состоит из трех обязательных предметов (китайский и иностранный язык, математика), а также включает дисциплины по выбору. Он проводится в формате письменного тестирования (за исключением иностранного языка), на каждый предмет отводится от полутора до двух часов. По результатам испытаний осуществляется набор в университеты. Многие начинают готовиться к тестированию за один-два года до его проведения.