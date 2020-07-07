{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Китае в едином государственном экзамене приняли участие рекордные 10,7 млн учащихся

По данным Центрального телевидения Китая, власти подготовили порядка 400 тыс. аудиторий, для контроля за процессом сдачи экзаменов мобилизовали около 945 тыс. преподавателей и инспекторов

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Рекордное количество учащихся, в общей сложности 10,7 млн человек, приняли во вторник в КНР участие в гаокао - едином государственном экзамене для поступления в высшие учебные заведения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, число поступающих увеличилось по сравнению с прошлым годом на 400 тыс. человек. Власти подготовили порядка 400 тыс. аудиторий, для контроля за процессом сдачи экзаменов мобилизованы около 945 тыс. преподавателей и инспекторов.

Впервые с 2003 года, когда в Пекине была вспышка атипичной пневмонии, это ежегодное мероприятие проводится в июле - на месяц позже из-за пандемии нового коронавируса. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире гаокао проходит с учетом всех необходимых предосторожностей, правительство приняло максимальные меры для того, чтобы обезопасить учащихся.

Согласно официальной статистике, с 2009 по 2019 год количество абитуриентов в Китае ежегодно колебалось на уровне порядка 9 млн человек. Прежний исторический рекорд был поставлен в 2008 году, когда заявки на участие в экзамене подали 10,5 млн школьников.

Гаокао состоит из трех обязательных предметов (китайский и иностранный язык, математика), а также включает дисциплины по выбору. Он проводится в формате письменного тестирования (за исключением иностранного языка), на каждый предмет отводится от полутора до двух часов. По результатам испытаний осуществляется набор в университеты. Многие начинают готовиться к тестированию за один-два года до его проведения.

Теги
Китай
Реновация Ялты начнется в 2020 году
Власти города также планируют развивать объекты инфраструктуры, в том числе транспортной и туристической
Читать полностью