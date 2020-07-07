Более 80 семей на Камчатке получили жилье по госпрограмме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июля. /ТАСС/. Льготные категории камчатцев - всего 86 семей, стоящие в очереди на получение жилья по подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан", получили ключи от новых квартир в двух девятиэтажных домах в Петропавловске-Камчатском, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе краевого правительства.

"Ключи от квартир в новостройках получили 86 семей, среди них многодетные, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий", - уточнил собеседник агентства.

Квартиры в новых домах адаптированы под соответствующие категории граждан. Так, например, для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы квартиры с более просторными санузлами, оборудованными соответствующими приспособлениями для маломобильных граждан. На строительство домов было выделено более 478 млн рублей, из которых 299 млн - средства федерального бюджета, а остальные выделены из краевой казны.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года, годовой объем жилищного строительства в регионе по которой должен быть увеличен в 1,6 раза до 2024 года.

Подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" реализуется с 2013 года. В 2020 году размер финансирования программы составляет почти 820 млн рублей из средств федерального бюджета.