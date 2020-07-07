Коэффициент распространения коронавируса в России и Москве составил 0,99

МОКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России опустился во вторник ниже единицы, до отметки 0,99, снизившись на 0,01. В столице этот показатель вырос за сутки на 0,03 и тоже составляет 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, держится ниже единицы. Самый низкий показатель отмечается в Подмосковье (0,84). В Воронежской области он составил 0,9, в Нижегородской области - 0,95, в Красноярском крае - 0,96, в Иркутской области - 0,98, в Ростовской области - 0,99.

Выше единицы показатель зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (1,04), в Свердловской области (1,05) и в Санкт-Петербурге (1,07).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.