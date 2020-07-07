Госдума увеличила представительство федеральных судей в Совете судей РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об увеличении норм представительства судей федеральных судов всех уровней и видов в Совете судей РФ.

Законом также предусмотрено, что теперь судьи Суда по интеллектуальным правам смогут председательствовать на Всероссийском съезде судей, в Совете судей РФ, а также в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Общее количество членов Совета судей РФ возрастет на 14 человек до 147.

Также закон позволяет переносить Всероссийский съезд судей по решению Совета судей РФ на более поздний срок при угрозе возникновения или в случае возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также из-за иных ситуаций, исключающих возможность проведения съезда.

Съезд проводится раз в четыре года.