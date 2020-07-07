В четырех детских садах Железноводска создадут дополнительно 100 ясельных мест

ПЯТИГОРСК, 7 июля. /ТАСС/. Реорганизацию четырех детских садов проведут в Железноводске по национальному проекту "Демография", что поможет решить проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске в детских садах начался большой ремонт по нацпроекту "Демография". Масштабная реорганизация позволит создать в дошкольных учреждениях дополнительные 100 ясельных мест для малышей от 1,5 до 3 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы стартовали в четырех детских садах.

"Будут реорганизованы групповые комнаты, закуплена специальная мебель, методическая литература и посуда. Кроме того, будут полностью переоборудованы ванные комнаты. На эти цели из краевого бюджета Железноводск по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова получил более 4 млн рублей", - приводят в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, новые ясельные группы начнут свою работу с 1 августа 2020 года. Сообщается, что в Железноводске также продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 150 детей в возрасте от 2 месяцев и до 8 лет.

Нацпроект "Демография" (2019-2024 годы) включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.