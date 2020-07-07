МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 выполнит вывозной рейс из Ниццы 11 июля. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"S7 Airlines получила разрешение на выполнение вывозных чартерных рейсов в Москву из Испании (Аликанте) и Франции (Ницца). К перевозке на данных рейсах будут приниматься граждане России, которые подали свои данные в списки Минкомсвязи РФ на портале gosuslugi.ru", - отмечается в сообщении. Ранее о вывозом рейсе из Аликанте в Москву 10 июля сообщила Минкомсвязь.

В открытой продаже на сайте авиакомпании доступны авиабилеты на рейсы из Москвы в Аликанте и Ниццу "для тех категорий пассажиров, кому разрешен выезд из России и въезд в Испанию и Францию в условиях временных ограничений", уточняется в сообщении.

"Перелет на чартерных рейсах из Москвы в Аликанте и Ниццу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство", - добавили в S7.