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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

К экспертизе самописцев сбитого в Иране Boeing привлекут двух украинских экспертов

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы будут доставлены из Ирана во Францию 20 июля

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Франция аккредитует двух украинских специалистов для проведения экспертизы "черных ящиков" сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец в ходе онлайн-встречи с родственниками погибших в авиакатастрофе.

"Сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки. К проведению экспертизы будут допущены и двое украинских специалистов", - передает слова замминистра пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Коломиец напомнила, что в июне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Ираном. Кроме того, в начале июля страны, граждане которых погибли в катастрофе, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы будут доставлены из Ирана во Францию 20 июля.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств. Позднее власти Ирана признали, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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