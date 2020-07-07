В Карелии открылся центр паллиативной медицинской помощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Карелии запустили центр паллиативной медицинской помощи в Петрозаводске, сообщила во вторник, 7 июля, пресс-служба Минздрава региона.

"Центр разместился в отремонтированных помещениях четырехэтажного здания на улице Льва Толстого в Петрозаводске. Туда переведены отделения, ранее находившиеся по разным адресам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на обустройство центра направили 15,6 млн рублей. В частности, провели ремонт помещений, закупили мебель и медицинское оборудование, организовали палаты респираторной поддержки для паллиативных больных. В новом здании пациенты размещаются в просторных и современно оснащенных 1-2-местных палатах. Все кровати имеют специальные противопролежневые матрасы.

"В центре несколько подразделений, включая отделения для онкологических пациентов и для пациентов с другими неизлечимыми заболеваниями. Организована деятельность выездных мультидисциплинарных бригад для оказания помощи тяжелым пациентам на дому, включая обезболивание. На базе учреждения создан организационно-методический отдел, работающий со специалистами медицинских организаций республики", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что паллиативная служба развивается по специальной региональной программе. В нее входят создание кабинетов паллиативной помощи и выездных патронажных бригад в муниципалитетах.

"[На эти цели] в 2019 году из федерального бюджета выделено 24,7 млн рублей, из республиканского - 1,6 млн рублей. Приобретено более 450 единиц медизделий и расходных материалов для них. В 2020 году за счет средств федерального бюджета бюджету республики предусмотрена субсидия в объеме 19,6 млн рублей на приобретение оборудования и 8,3 млн - на лекарственное обеспечение", - поясняется в сообщении.