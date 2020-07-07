В Перми девять зданий строящегося зоопарка признали аварийными

ТАСС, 7 июля. Техническое обследование объектов первой очереди строительства нового зоопарка в Перми показало, что девять его зданий из 31 находятся в аварийном состоянии, сообщает во вторник пресс-служба Минстроя региона.

Из старого зверинца, который сейчас расположен в историческом центре Перми на площади около 2 га, животных планировали переселить весной 2020 года, но строительство затянулось из-за неверной проектной документации, что повлекло за собой повреждение фундамента.

"Завершилось техническое обследование 31 объекта первой очереди зоопарка Перми <…> Установлено, что девять зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объекта оценивается как работоспособное или ограниченно работоспособное", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Уточняется, что по итогам обследования составлено техническое задание на корректировку проектной документации и приведение ее в соответствие федеральному законодательству о содержании животных. Причиной корректировки стали вступившие в действие в 2019 году новые правила: теперь законодательством установлены площади вольеров для разных видов животных, ранее таких нормативов не было. На объектах, которые находятся в нормативном состоянии, работы продолжаются. Ведется устройство наружных сетей, строительство ряда объектов второго этапа первой очереди - здания контактного зоопарка, сцены, вольера "Овцебык".

Строительство нового зоопарка в Перми началось в мае 2017 года, госконтракт на выполнение работ первой очереди был заключен в январе 2018 года с компанией "РЖДстрой". Зоопарк должен разместиться на площади 25,4 га. По информации регионального Минстроя, стоимость работ первого этапа первой очереди составляет более 1,8 млрд рублей, общая цена первой очереди - 2,1 млрд рублей.

Летом 2019 года было возбуждено уголовное дело в связи с хищением средств, выделенных из краевого бюджета на строительство зоопарка. Сумма ущерба, по данным МВД, составляет более 120 млн рублей. В декабре суд арестовал на два месяца руководителя проекта строительства Илью Козырева и бывшего начальника управления капитального строительства Минстроя Пермского края Дмитрия Левинского, затем обоим продлили срок содержания под стражей до 12 мая, а после этого - до 1 августа. 23 апреля ГУ МВД России по Пермскому краю сообщило, что в рамках расследования этого же уголовного дела полиция провела обыски в кабинете бывшего первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина, который на следующий день покинул свою должность по собственному желанию.