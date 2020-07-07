ВОЗ: в мире за сутки выявили более 172 тыс. случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 7 июля. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 172 тыс., превысив 11,5 млн. При этом, согласно опубликованным во вторник вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 3 тыс. и составило свыше 535 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 7 июля в мире было зарегистрировано 11 500 302 инфицированных и 535 759 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 172 512, число умерших увеличилось на 3 419. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 202 545 случаев заражения и 4 134 летальных исхода.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 915 551. За сутки этот показатель вырос на 94 711. Число умерших там увеличилось на 1 712 и достигло 266 736. В Европе насчитывается 2 809 848 заразившихся и 200 651 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 688, количество умерших увеличилось на 413.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 187 620, зафиксировано 28 102 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 900, умерли 536 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 877 238. Далее следуют Бразилия (1 603 055), Индия (719 665), Россия (694 230), Перу (302 718), Чили (298 557), Великобритания (285 772), Мексика (256 848), Испания (251 789), Иран (243 051).