Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений. Об этом заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Это смехотворные и абсурдные утверждения, которые не имеют абсолютно никакого отношения к правде. Мы еще не видели книгу, но эта книга наполнена измышлениями", - приводит ее слова пресс-пул Белого дома.

Ранее ряд американских СМИ, в распоряжении которых оказались экземпляры книги "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), которая должна выйти в свет 14 июля, изложил ее содержание. В частности, Мэри Трамп, являющаяся клиническим психологом по образованию, характеризует Дональда Трампа как самовлюбленного человека, поступки которого часто необъяснимы. По ее мнению, одним из факторов, сформировавших мировоззрение Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. При этом она описывает отца как доминирующую фигуру, которая "уничтожила" Дональда Трампа и разрушила его "способность развивать и испытывать целый спектр человеческих эмоций".

В описании книги в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание работы, которое запланировано на конец июля. Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) ранее удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил публиковать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд, приняв во внимание то, что издательский дом Simon and Schuster напечатал около 75 тысяч экземпляров и уже начал принимать предварительные заказы.

Ранее портал The Daily Beast сообщил, что Мэри Трамп в своем труде поведает о собственной роли в расследовании, проведенном газетой The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фредерика Трампа в сфере недвижимости.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. По сведениям The Daily Beast, племянница главы государства обвинит в своей книге Дональда Трампа и Фредерика Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что работа Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.