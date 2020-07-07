Компания Facebook 8 июля представит доклад по итогам проверок правозащитников

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, намерена представить в среду доклад, подготовленный правозащитниками по итогам проверок ее работы. Об этом заявила во вторник операционный директор компании Шерил Сэндберг.

Как она написала в Facebook, проверки проводили примерно в течение двух лет. В этой работе участвовали юристы американской компании Relman Colfax, которая специализируется на правозащитной деятельности. Ее сотрудники, в частности, представляют на судебных процессах интересы лиц, которые подвергаются дискриминации в различной форме.

"Мы первая компания из числа операторов социальных сетей, которая прошла такую проверку", - отметила Сэндберг. Она заверила, что проведенные проверки уже оказали влияние на работу Facebook. Операционный директор также подчеркнула, что в компании принимают меры, чтобы с помощью ее сетевых ресурсов "не разжигали ненависть". По ее словам, в последние годы в этой сфере "был достигнут реальный прогресс", но совершенствование соответствующих методов продолжается.

В последние недели ряд крупных корпораций в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

Как сообщалось ранее, глава Facebook Марк Цукерберг и Сэндберг должны во вторник встретиться с представителями неправительственных организаций, которые начали данную кампанию.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.