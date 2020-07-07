В поликлиниках Мурманска и Североморска ввели ограничения на плановый прием

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели ограничения на плановый прием в поликлиниках Мурманска и Североморска из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска. Также приостановлен прием пациентов в дневные стационары. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что принятые меры позволят привлечь дополнительных медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому. Введенные ограничения не распространяются на пациентов с хроническими, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае ухудшения самочувствия им будет оказываться неотложная медицинская помощь.

В сообщении уточняется, что в поликлиниках продолжат работу только кабинеты неотложной помощи и будет сохранена возможность выписки рецептов на льготные лекарства без посещения поликлиники, с пациентами, находящимися на динамическом лечении, будет организована дистанционная связь.

По данным оперативного штаба, на утро вторника в регионе выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом, из них 128 в Мурманске и один в Североморске. При этом общее число заболевших в Мурманске составляет 2 429 человек, в Североморске - 300. Общее число подтвержденных случаев в регионе составляет 6 196, 3 735 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 2 440 находятся на лечении, 21 человек умер.