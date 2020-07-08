Константин Райкин отмечает юбилей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Художественному руководителю Государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, режиссеру, педагогу и народному артисту России Константину Райкину во среду исполняется 70 лет. О своем отношении к круглым датам, планах на новый театральный сезон и намерении никогда не сниматься в кино он рассказал в интервью ТАСС.

На вопрос, как планирует отмечать круглую дату, Райкин ответил кратко: "Никак". Он добавил, что без пафоса относится к своему юбилею. "Не потому, что с возрастом я этого не люблю - я никогда этого не понимал, не любил вот этих "деньрожденческих" восторгов, комплиментов", - рассказал артист.

Как отметил художественный руководитель "Сатирикона", у него есть свой счет к себе - очень строгий. Но это, по его словам, совершенно не значит, что он никогда не бывает доволен. "Потому что, если ты недоволен все время, тогда смени профессию. <…> Поэтому, конечно, бывают в моей профессии счастливейшие минуты - они совершенно не связаны с датами, они связаны с премьерами, с конкретными спектаклями, которые приносят тебе такую радость, такое наслаждение высочайшее, даже, я бы сказал, счастье, и вот это действительно причина для жизни. Вот, чтобы жизнь была оправдана", - считает Райкин.

Юбиляр признался, что отметит праздник в семейном кругу, но, прежде всего, планирует работать. "Мы переходим из нашего репетиционного зала, где мы готовим новый спектакль, на сцену, где мы будем его выпускать. И это очень ответственный момент и такой хлопотный, суетный, очень нервный. Вот этим я буду занят. Я в свой день рождения всегда занят каким-то делом. Это у меня, в общем, как любой другой день в моей работе", - сказал собеседник агентства.

Новый спектакль по Мольеру

Новый театральный сезон в "Сатириконе" начнется с премьеры спектакля "Плутни Скапена" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Это будет криминальная комедия, главный герой постановки - Скапен, человек, отсидевший в тюрьме. "Там есть острейший сатирический заряд, даже не верится, что эта пьеса написана 350 лет назад", - заметил режиссер.

В спектакле заняты 18 актеров, это артисты разных возрастов, но все они ученики Райкина. "19 июля мы сыграем предпремьерный показ при пустом зале, а на следующий день уйдем в отпуск до следующего сезона, который, я надеюсь, откроем в середине сентября премьерой этого самого спектакля "Плутни Скапена"", - рассказал худрук театра.

Также в предстоящем сезоне на сцене "Сатирикона" будут представлены новые работы трех режиссеров. Это Евгений Марчелли, Егор Перегудов и Юрий Бутусов. У кого-то из них, а может быть и у всех трех Райкин может сыграть. "Сейчас мы обсуждаем названия, поэтому я не хочу заранее объявлять, но есть ряд великих авторов, которые интересуют всех нас троих: это и Федор Михайлович Достоевский, и Михаил Афанасьевич Булгаков, и наша отечественная советская классика", - заметил Райкин.

Из ролей, которые бы он мечтал когда-нибудь сыграть, артист выделил Порфирия в "Преступлении и наказании".

Полный отказ от кино

Относительно новых киноработ Райкин отметил, что зритель их больше не увидит. "Мне никогда не было в кино интереснее, чем в театре. Это, конечно, важно, чтобы актер снимался в кино. Но царство актера - это театр. Я это знаю из практики. Нигде актер не получает такого заряда и такого интереса, как в театре", - убежден артист. Он обратил внимание, что кино - хотя и великий вид искусства, но там актер играет гораздо меньшую по значимости роль, чем в театре.

"В театре я сыграл все, о чем может мечтать мужчина-актер, - продолжил Райкин. - Я сыграл Гамлета, Ричарда III, Короля Лира, Мэкки-Ножа, Сирано де Бержерака. Разве кино мне может что-то сравнимое с этим предложить? <...> Нет, не буду я сниматься, нет у меня времени на это. Я занят в театре".

Художественный руководитель напомнил, что "Сатирикону", который он возглавляет с 1988 года, в прошлом году исполнилось 80 лет. "Еще я 48 лет преподаю. Я вполне трезво к себе отношусь. Если я увижу в какой-то момент, что я не соответствую тем требованиям, которые предъявляю к другим, что я торможу движение своего театра, своего детища, я сразу уйду. Сразу уйду в сторону, я не смогу ни секунды жить в ощущении того, что я обуза для коллектива. Я почувствую это первым", - поделился худрук.

Он добавил, что ему не нужна власть любой ценой. "Более того, я умею радоваться чужим успехам. Есть замечательные молодые режиссеры. Я вполне допускаю, что найду подходящего человека", - заключил Райкин.

Об артисте

Константин Райкин - сын знаменитого Аркадия Райкина (1911-1987). Однако путь к успеху был непростым - актер долго доказывал себе и другим, что он действительно талантлив. В училище Райкина-младшего называли не иначе как "несчастный сын гениальных родителей". Но после окончания учебы он работал в "Современнике", сыграв там множество ролей, из них 15 главных. Затем артист перешел в театр своего отца, а после его смерти возглавил "Сатирикон". На счету актера немало и киноработ. Среди фильмов с его участием "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Много шума из ничего", "Остров погибших кораблей" и музыкальная комедия "Труффальдино из Бергамо".