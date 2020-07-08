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В КЧР до начала купального сезона планируют очистить более 20 км берегов водоемов

Акция продлится до 29 июля

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии в рамках акции "Чистый берег" планируют провести очистку более 20 км береговой линии водоемов республики до начала купального сезона, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В акции принимают участие все подразделения чрезвычайного ведомства республики. Сотрудники МЧС поддерживают акцию "Чистый берег", потому что цель кампании ясна - сделать регион чище, навести порядок на прибрежных территориях республики. Всего до открытия купального сезона планируется очистить более 20 км береговой линии водоемов республики", - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по КЧР Виктор Денисенко, его цитирует пресс-служба.

Акция продлится до 29 июля. По информации пресс-службы, уже проведены работы на берегу большого пруда в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" в Черкесске, также сотрудники ведомства очистили прибрежную территорию Кубанского водохранилища в Прикубанском районе.

Впервые Всероссийская акция "Чистый берег" стартовала по поручению главы МЧС России Владимира Пучкова в 2014 году. Она была организована в субъектах РФ в целях формирования бережного отношения граждан к природе, воспитания у подрастающего поколения экологической культуры. Традиционно акция проходит перед началом купального сезона и после его завершения.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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