Дополнительную выплату получат педагоги Камчатки за работу на ЕГЭ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Единовременную выплату в размере от 6 000 до 12 000 рублей получат педагоги Камчатки за работу на едином госэкзамене в условиях неблагоприятной эпидобстановки, сообщается на сайте краевого правительства.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности во время ЕГЭ, что закономерно увеличило нагрузку на всех специалистов. По поручению врио губернатора Владимира Солодова был разработан проект постановления, устанавливающий единовременную выплату всем, кто причастен к проведению ЕГЭ. Все специалисты, привлекаемые к проведению экзамена, получат от 6 000 до 12 000 рублей в зависимости от выполняемой работы," - приводятся в сообщении слова врио министра образования Камчатского края Александры Коротковой.

Отмечается, что документ вступит в силу в ближайшее время. В 2020 году ЕГЭ в крае сдают более 1 000 одиннадцатиклассников.

В настоящий момент на Камчатке коронавирус подтвержден у 2,5 тыс. человек, 1 095 пациента выздоровели, 54 умерли.