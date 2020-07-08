Правительство утвердило особенности лечения при возникновении опасных заболеваний

Согласно этому документу, при возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медпомощь будет оказываться не только в профильных отделениях больниц, но и также в перепрофилируемых стационарах. Также для оказания помощи больным будут привлекаться медики любой специализации и прошедшие обучение по краткосрочным программам фармацевты.

Больничные листы с письменного согласия пациента будут выдаваться в электронной форме. Подобный формат предусмотрен и для получения рецептов в ходе коррекции лечения. Медработники будут руководствоваться временным порядком оказания помощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Этот порядок утверждается Минздравом с учетом конкретной эпидемиологической ситуации.

"Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз", - подчеркивается в постановлении.