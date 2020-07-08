Власти Краснодарского края заявили, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Установившаяся в Краснодарском крае засушливая погода, из-за которой в некоторых муниципалитетах ввели графики подачи воды жителям, не приведет к дефициту питьевой воды в регионе, в муниципалитетах организован подвоз воды по заявкам. Об этом ТАСС в среду сообщил первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко.

2020 год метеорологи назвали одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. В Ейске, Новороссийске, Геленджике и ряде других городов Краснодарского края были введены графики подачи воды. По данным пресс-службы администрации Геленджика, остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора.

"Засуха не приведет к дефициту питьевой воды в Краснодарском крае. Там, где происходят локальные отключения, немедленно на ежесуточной основе организуется подвоз людям питьевой воды", - сказал Ляшко.

Он отметил, что ситуация с подачей воды в регионе находится под контролем. По его словам, например, Троицкий групповой водовод, который обслуживает курортные населенные пункты, подает воду в договорном объеме, местам даже превышая его, отключений потребителей нет, вода подается систематически.

Ляшко обратил внимание на то, что наиболее проблемной является ситуация на Ейском магистральном водоводе, где из-за износа коммуникаций регулярно фиксируют аварийные ситуации.

"На сегодняшний день в рамках разработанной государственной программы предусмотрено финансирование его реконструкции. В этом году физически выполняется строительство 9 км нового водовода, и будет выполнено к концу года переключение. Ведутся работы по проектированию оставшегося участка, программа разработана до 2023 года включительно. В течение этого периода будут поэтапно строиться и вводиться новые участки водовода, соответственно в 2023 году мы ожидаем полное завершение работ по модернизации этого водовода", - заключил собеседник агентства. Власти на Кубани в 2020 году направят около 1,4 млрд рублей на реконструкцию трех крупных групповых водопроводов: Троицкого, Таманского и Ейского.

Прогнозы синоптиков

Врио руководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Михаил Шумский рассказал ТАСС, что улучшение ситуации с засухой ожидается после дождей, которые пройдут по прогнозам синоптиков в ближайшие несколько дней на большей части территории региона. Кроме того, благодаря ливням средняя температура воздуха снизится на 3-5 градусов.

"Осадки у нас сегодня-завтра по краю ожидаются в большинстве районов, местами даже сильные, с грозами и градом, поэтому думаем, что за ближайшие пару дней ситуация не то чтобы нормализуется, но станет полегче немного. По большей части края на 3-5 градусов температура снизится, где-то, где совсем сухо было, полегчает сельскохозяйственным предприятиям и людям ", - сказал Шумский.

Он также уточнил, что в целом, синоптики не наблюдают серьезных отклонений от среднегодовых наблюдений.

"Да, местами у нас температуры перевалили за 40, но это Кубань, это июль, это середина лета. В принципе, все ожидаемо, все по прогнозам", - заключил он.

В последние недели на территории Краснодарского края стоит жаркая засушливая погода. Температура воздуха местами прогревается в пределах 40 градусов выше нуля. По данным ГУ МЧС по краю, на территории региона действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности.

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