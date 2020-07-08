Трамп пригрозил прекратить финансирование школ США, если они не откроются

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности лишить школы финансирования в том случае, если они не откроются в ближайшее время. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

"В Германии, Дании, Норвегии, Швеции и многих других странах школы открыты без проблем. Демократы думают, что если США откроет школы перед президентскими выборами в ноябре, это плохо на них отразится политически, но это важно для детей и семей. Можем прекратить финансирование, если [школы] не откроются", - написал он.

Трамп также выразил несогласие с рекомендациями по открытию школ, составленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. По его мнению, представленные ими руководства "очень сложные и дорогостоящие". "Вместе с желанием их [школы - прим. ТАСС] открыть, они просят школы сделать [для этого] совершенно невыполнимые вещи. Я проведу с ними встречу", - отметил хозяин Белого дома.

Глава администрации США на мероприятии в Белом доме 7 июля заявил, что намерен оказать давление на губернаторов штатов, чтобы те разрешили местным учебным заведениям возобновить предстоящей осенью занятия в очной форме.

Как написал президент США 6 июля на своей странице в Twitter, его оппоненты-демократы по политическим причинам настаивают на том, чтобы американские образовательные учреждения не возобновляли осенью обучение в очной форме в условиях пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,8 млн человек, более 544 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 2,98 млн человек), так и умерших (131 248 человек). При этом в последние недели отмечается рост числа новых случаев заражения.