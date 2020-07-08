Перепрофилированная РКБ Дагестана вернулась в обычный режим работы

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Плановую госпитализацию возобновили в Республиканской клинической больнице (РКБ) Дагестана, перепрофилированной ранее для приема пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Об этом сообщается в среду на странице медучреждения в Instagram.

"Прием пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией в РКБ прекращен, медучреждение после напряженной работы в период пандемии возобновило плановую госпитализацию по профилю. Это стало возможным учитывая значительное улучшение эпидемиологической ситуации в Дагестане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РКБ в период пандемии коронавируса одной из первых в регионе начала прием пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19, специалисты медучреждения были обеспечены всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.

"Приемом таких пациентов занималось отделение пульмонологии. Также под эти цели в больнице были перепрофилированы сразу несколько отделений: аллергологии, терапии, гастроэнтерологии, гематологии, вертеброневрологии и последствий черепно-мозговых травм (неврология №2) и нейроинфекций (неврология №3), отделение для больных с острым коронарным синдромом (кардиология №1), отделение ревматологии (кардиология №2) и отделение артериальных гипертонией (кардиология №3). При этом маршрутизация беременных с пневмониями в РКБ была сохранена. Пациенты находились под круглосуточным наблюдением почти 250 специалистов Республиканской клинической больницы, имеющих многолетний опыт работы с такими больными", - сообщается в тексте.

По данным учреждения, в результате данной работы от опасного вируса удалось вылечить почти 1,6 тыс. пациентов.

"Сейчас все отделения РКБ прошли санитарную обработку и теперь медучреждение работает в штатном режиме. Врачи, как и прежде, готовы оказывать всю необходимую помощь для спасения людей", - заключили в больнице.

О ситуации в регионе

В начале июля Минздрав Дагестана сообщил, что почти все больницы республики, ранее перепрофилированные для приема больных с коронавирусной инфекцией, вернулись к обычному режиму работы. На 2 июля прием пациентов с COVID-19 в Махачкале ведут Республиканский центр инфекционных болезней и Городская клиническая больница. В городских и районных медучреждениях прием больных с симптомами коронавируса осуществляется в профильных отделениях.

В настоящее время в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации республика готовится ко второму этапу выхода из режима ограничений.

По данным регионального оперштаба, на 8 июля в Дагестане зарегистрировано 8 280 случаев инфицированных коронавирусом, в том числе 48 - за последние сутки, 6 354 человека выздоровели, 400 умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим.