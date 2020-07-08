Прокуратура внесла представление мэру Петрозаводска после гибели ребенка в реке

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник получила прокурорское представление об устранении нарушений закона, связанных с отсутствием запрещающих купание знаков у реки на территории города. Прокурорская проверка велась после сообщения о гибели девятилетней девочки на реке Лососинке, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

"В нарушение требований Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", правил охраны жизни людей на водных объектах в Карелии знаки безопасности на берегах водных объектов с целью предотвращения фактов травмирования и гибели людей в г. Петрозаводске не установлены. Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором города Петрозаводска главе Петрозаводского городского округа представления об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении.

В Петрозаводске нет ни одного официального пляжа. В то же время, жители города проводят время возле рек или озер, что приводит к возникновению стихийных мест отдыха. Возле одного из таких мест отдыхала семья, в которой утонул ребенок. По мнению надзорного ведомства, несмотря на отсутствие официального статуса пляжа, в таких точках необходимо установить знаки, предупреждающие о запрете купания.

"Такие "пляжи", как правило, существуют много лет, однако должных мер со стороны администрации городского округа по информированию граждан о запрете купания в подобных местах, а также по оборудованию безопасных пляжей не предпринимается", - отметили в прокуратуре Карелии.

Как ранее сообщал ТАСС, 15 июня следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки на реке Лососинке в Петрозаводске по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ребенок отдыхал у воды вместе с матерью и зашел в водоем, чтобы искупаться. Выйти обратно девочка не смогла, ее вытащили на сушу, оказали первую помощь, на вызов приезжали медики, но спасти ребенка не удалось.