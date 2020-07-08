Экс-заместитель прокурора Крыма возглавил прокуратуру Чувашии

ТАСС, 8 июля. Бывший первый заместитель прокурора Крыма Андрей Фомин назначен прокурором Чувашии. В среду он был представлен врио главы республики Олегу Николаеву, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации региона.

"Сегодня, 8 июля, прошло представление нового прокурора Чувашской Республики. Им стал государственный советник юстиции третьего класса Андрей Фомин", - отмечается в сообщении.

Врио главы Чувашии Олег Николаев во время встречи с прокурором отметил, что опыт работы нового руководителя и имеющиеся наработки будут полезны в республике. Врио главы региона также отметил, что надеется на дальнейшее эффективное сотрудничество с надзорным ведомством.

Прежний прокурор республики Василий Пословский ушел в отставку в марте, после этого его обязанности исполнял первый заместитель прокурора Александр Евграфов.

С 1992 года Фомин работал в органах прокуратуры Ярославской области, в 2010-2014 годы занимал должность заместителя прокурора Ярославской области. С августа 2014 года был первым заместителем прокурора Республики Крым.