Марокко откроет воздушное и морское сообщение для граждан и проживающих иностранцев

РАБАТ, 8 июля. /ТАСС/. Граждане Марокко и иностранцы, постоянно проживающие в стране, смогут приехать на национальную территорию королевства, начиная с 15 июля, воздушным и морским путем. Об этом говорится в опубликованном в среду совместном коммюнике МИД и Минздрава.

"Национальные авиалинии запланируют необходимое число рейсов. При этом пассажирам необходимо будет представить перед посадкой результат [коронавирусного] теста, сделанного менее 48 часов назад", - отмечено в сообщении.

Власти Марокко также проинформировали, что из портов Сет (Франция) и Генуя (Италия) будут организованы паромные переправы. Их пассажирам необходимо будет представить перед посадкой результат [коронавирусного] теста, сделанного менее 48 часов назад и соблюдать рекомендованные гигиенические меры. Тесты могут быть взяты и во время поездки.

"Марокканцы, проживающие за границей, а также иностранцы, проживающие в Марокко, смогут покинуть королевство в конце своего пребывания тем же воздушным и морским путями", - указали в МИД и Минздраве.

15 марта власти Марокко приняли решение приостановить до нового распоряжения пассажирское авиасообщение с внешним миром в целях противодействия коронавирусу. В итоге тысячи граждан оказались заблокированными за рубежом.

Согласно официальным данным, общее число заразившихся коронавирусом в Марокко к вечеру 8 июля превысило 14,7 тыс. С 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 242 человека, выздоровели более 11,3 тыс. Тесты на коронавирус у 804 353 человек дали отрицательный результат.

По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране находится на сравнительно низком уровне на протяжении последних недель, сейчас составляет 1,6%. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Марракеш-Сафи, Рабат-Сале-Кенитра, Фес-Мекнес.