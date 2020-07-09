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Reuters: деревянную статую Мелании Трамп подожгли в Словении

Скульптура была установлена в окрестностях Севницы в июле 2019 года

ТАСС, 9 июля. Деревянная скульптура жены американского президента Дональда Трампа Мелании была подожжена неподалеку от словенского города Севница, где выросла первая леди США. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на Брэда Дауни - художника, который заказал изображение.

По его словам, полиция проинформировала его об инциденте 5 июля. Сожженную скульптуру убрали с места, где она находилась. Правоохранительные органы расследуют случившееся.

Как отмечает агентство, автор обезображенной статуи - местный скульптор Алеш Жупевц, вырезавший ее при помощи бензопилы из ствола липы. Мелания Трамп изображена в полный рост с нарочито грубыми чертами и в голубом платье, напоминающем то, в котором она присутствовала на инаугурации супруга в 2017 году. Скульптура была установлена в окрестностях Севницы в июле 2019 года.

В январе Словенское агентство печати сообщало о сожжении вандалами в городе Моравче в центральной части страны деревянной скульптуры, известной в Словении под названием "Памятник Дональду Трампу".

Теги
СШАСловенияТрамп, Дональд
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