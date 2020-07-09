Медведев считает, что граница между журналистом и блогером стала эфемерной

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Граница между журналистами и блогерами в настоящее время стала эфемерной, последние иногда существенно опережают по популярности классических представителей СМИ. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

Комментируя участие ряда блогеров в его интервью телеканалам в декабре прошлого года (тогда Медведев еще занимал пост премьер-министра РФ), зампред Совбеза подчеркнул, что это были "тоже в известной степени журналисты".

"Как человек, довольно долгое время занимающий государственные посты, я всегда стараюсь смотреть разную палитру мнений. Будь то журналистские мнения или мнения в социальной сети, тем более что сегодня граница между журналистом и блогером эфемерна", - сказал Медведев, подчеркнув, что популярность отдельных блогеров существенно превосходит популярность классических журналистов.

Замглавы Совбеза отрицательно ответил на вопрос, есть ли у него какие-то любимые журналисты. "Специально я ни за кем не слежу, да и времени у меня на это нет", - сказал он.