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Медведев считает, что граница между журналистом и блогером стала эфемерной

Блогеры иногда существенно опережают по популярности классических представителей СМИ, заявил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Граница между журналистами и блогерами в настоящее время стала эфемерной, последние иногда существенно опережают по популярности классических представителей СМИ. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

Комментируя участие ряда блогеров в его интервью телеканалам в декабре прошлого года (тогда Медведев еще занимал пост премьер-министра РФ), зампред Совбеза подчеркнул, что это были "тоже в известной степени журналисты".

"Как человек, довольно долгое время занимающий государственные посты, я всегда стараюсь смотреть разную палитру мнений. Будь то журналистские мнения или мнения в социальной сети, тем более что сегодня граница между журналистом и блогером эфемерна", - сказал Медведев, подчеркнув, что популярность отдельных блогеров существенно превосходит популярность классических журналистов.

Замглавы Совбеза отрицательно ответил на вопрос, есть ли у него какие-то любимые журналисты. "Специально я ни за кем не слежу, да и времени у меня на это нет", - сказал он.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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