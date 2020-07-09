Медведев рассказал о непростых днях работы во время пандемии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во время распространения коронавируса много работал дома, его деятельность на этом посту стала менее публичной.

"Работал, обязанности заместителя председателя Совета безопасности исполнял. Мне приходилось проводить довольно много времени дома, что на самом деле, наверное, для семьи не самое плохое", - сказал Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда". По его словам, работа во время пандемии "принципиально ничем не отличалась от того, что было до этого". "Но что скрывать, это были очень непростые, эмоционально сложные дни, месяцы даже", - признался заместитель председателя Совбеза.

"Я проводил совещания, встречался с коллегами, но в значительной степени общение было по видео-конференц-связи, которая имеет и массу преимуществ, но и определенные недостатки, поскольку в некоторых случаях все-таки требуется непосредственный личный контакт с человеком", - отметил Медведев.

Он констатировал, что его работа на посту заместителя председателя СБ "менее публична". "И президент, и председатель правительства - это лица, которые должны регулярно рассказывать о том, что делается в стране, какие решения приняты. Для заместителя председателя Совета безопасности такой неизбежной необходимости не существует. Но это не значит, что эта работа требует меньше трудовых затрат", - считает Медведев.

В 2008-2012 годах Медведев был третьим президентом России, в мае 2012 года занял пост премьер-министра и находился на нем до начала нынешнего года, 16 января был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.

"Круг вопросов, которыми занимается Совет безопасности, очень широк. Это вопросы экономики, экологии, безопасности - борьба с преступностью, с терроризмом, международное взаимодействие", - перечислил Медведев. И признался: "В этом плане, наверное, моя работа несколько отличается от того, что я делал до этого. Но это интересная работа".