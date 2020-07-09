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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке с 15 июля заработают рестораны и торговые центры

В крае также начнут принимать туристов из других регионов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июля. /ТАСС/. Второй этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, начнется на Камчатке с 15 июля. В крае разрешат работу открытых кафе, торговых центров, прием туристов из других регионов и оказание плановой медицинской помощи, сообщил в четверг на брифинге с журналистами врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

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"Четыре основных момента мы сейчас предлагаем. Это возобновление плановой медицинской помощи. Второе - это открытие туризма для прибывающих из-за пределов Камчатского края, при условии прохождения тестов в аэропорту. Мы видим в перспективе как замену 14-дневному карантину это тестирование. Третье - это общественное питание, открытие сезонных и летних веранд. И четвертое - это открытие торговых центров. Сейчас правительство Камчатки и Роспотребнадзор прорабатывают требования, при которых данные отрасли смогут начать свою деятельность с 15 июля", - сказал Солодов.

В настоящий момент на Камчатке коронавирус подтвержден у 2,6 тыс. человек, 1 181 пациент выздоровел, 54 умерли.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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