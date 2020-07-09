В Москве более 21 тыс. пар обратились за выплатой к юбилею супружеской жизни

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 21,6 тыс. столичных пар, проживших вместе 50, 55, 60, 65 и 70 лет, обратись в центры "Мои документы" за получением выплаты к юбилею супружеской жизни за год. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе центров госуслуг Москвы.

"Получить единовременную выплату могут супруги, которые зарегистрированы по месту жительства и получают пенсию в Москве. Подать заявление можно в любом столичном центре "Мои Документы" по экстерриториальному принципу не ранее чем за один месяц до юбилейной даты", - говорится в сообщении.

Для получения услуги супругам-юбилярам (или одному из них) необходимо предоставить пакет документов. В него входит: заявление, паспорта обоих супругов, свидетельство о заключении брака, реквизиты счета для перечисления выплаты.

По данным ведомства, если заявление на получение услуги подает другой человек, представляющий интересы пары, ему понадобится паспорт и документы, подтверждающие его полномочия представителя. Решение о назначении выплаты принимается в течение 31 дня со дня подачи заявки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, в 2020 году пары, которые отметили 50 лет совместной жизни, получат 21 120 рублей, тех, у кого 55 и 60 лет, положена выплата в размере 26 400 рублей, также людям, кто в браке 65 и 70 лет, назначат 31 680 рублей.

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