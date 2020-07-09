Убитый в Австрии выходец из России имел статус беженца, но был его лишен

ВЕНА, 9 июля. /ТАСС/. Убитый в Австрии выходец из России имел с 2007 года статус беженца, но потом был лишен его. Двое подозреваемых в совершении преступления выходцев из России также имели статус беженца. Об этом сообщил в четверг представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер. Австрийские правоохранительные органы представили первые результаты расследования этого убийства.

"43-летний убитый с 2007 года жил в Австрии в качестве признанного беженца, имел право на убежище. Он был лишен этого статуса ведомством по делами миграции. Однако он направил на это решение жалобу в федеральный административный суд, - проинформировал представитель полиции на пресс-конференции. - Убитый жил в Австрии под другим именем и с начала 2020 года распространял в интернете видео, в которых критиковал главу власти на своей родине. Из-за этого он получал угрозы от сторонников этого главы власти. Они были очень интенсивными и воспринимались всерьез региональным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом".

По его словам, "47-летний подозреваемый в убийстве, проживающий в Линце, с 2004 года, а также 37-летний подозреваемый в убийстве, проживающий в Вене, с 2003 года были признанными беженцами в Австрии". "Они обладают правом на убежище. Согласно ведомству по делам миграции, их лишили этого статуса, в федеральном административном суде рассматриваются их жалобы на это решение", - отметил Баумшлагер.

Заказное убийство или ссора

Убийство выходца из России в Австрии могли быть как заказным, так и результатом ссоры. Мотив еще не ясен. Австрийские правоохранительные органы представили первые результаты расследования этого убийства.

По словам полицейских, расследование убийства продолжается. "В то время как обстоятельства преступления проясняются, региональное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом еще не прояснило мотив, потому что 47-летний подозреваемый в совершении преступления хранит молчание", - проинформировал Баумшлагер на пресс-конференции.

"Мы не можем исключить, что с одной стороны, речь идет о заказном убийстве, с другой стороны, могла произойти ссора", - подчеркнул полицейский.

В полиции ТАСС ранее сообщили, что 4 июля в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, гражданин РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. Затем по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан еще один мужчина. Оба задержанных помещены в следственный изолятор и пока не давали показаний.

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. В прокуратуре добавили, что проверяют версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где делал политические заявления. Убитый отказался от личной защиты в Австрии, но его квартира находилась под наблюдением полиции.

К расследованию преступления подключилось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). В посольстве РФ в Вене ТАСС рассказали, что обращения в связи с сообщениями об убийстве соискателя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.