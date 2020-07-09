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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге создали единую справочную службу по вопросам коронавирусной инфекции

Жители города могут обратиться в нее по короткому номеру Единой региональной информационно-справочной службы "122"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга создали единую информационно-справочную службу для обращения жителей по всем вопросам, связанным с лечением, мерами профилактики и ограничениям из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщили в городском комитете по здравоохранению.

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"Для оказания информационной поддержки жителям города правительством Санкт-Петербурга принято решение об организации централизованного приема обращений граждан, связанных с распространением коронавирусной инфекции, по короткому номеру Единой региональной информационно-справочной службы "122". Также служба доступна по телефону (812) 246-5-122", - говорится в сообщении и уточняется, что звонок по указанным номерам бесплатный.

В службе можно получить информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и принимаемым мерам. Также можно задать вопросы о тестах, диагностике и профилактике заболевания, о мерах и режиме самоизоляции, карантина, особенности получения больничных листов, о карантине после отпуска, о возможности выезда за границу и компенсациях. Кроме того, специалисты службы ответят на вопросы об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов, о возможностях передвижения по городу и доступности транспорта, о работе волонтеров, выплатах, льготах и обеспечению продуктовыми наборами.

По последним данным, в Петербурге выявили 26 681 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 20 734 человека, умерли 1 520.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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