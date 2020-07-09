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Росприроднадзор предварительно установил источник загрязнения Камы

По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, загрязненные стоки берут начало из обваловки шламонакопителя в реке Толыч, впадающей в Каму

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Источник загрязнения Камы по предварительной информации установлен Росприроднадзором, загрязненные стоки берут начало из шламонакопителя в притоке Камы реке Толыч. Об этом сообщила в четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"По предварительной версии, загрязненные стоки берут начало из обваловки шламонакопителя в реке Толыч, впадающей в Каму", - написала она.

Радионова отметила, что полная информация о содержании вредных веществ в воде и их происхождении станет известна после анализа проб, взятых специалистами ЦЛАТИ по Пермскому краю. "При подтверждении нарушения будет организована проверка предприятия", - добавила руководитель Росприроднадзора.

Ранее производитель удобрений "Уралхим" остановил производство на филиале "Азот" в Березниках из-за загрязнения воды в Каме. Компания обратилась в природоохранные органы с просьбой о расследовании. 8 июля компания сообщала, что загрязнение водного объекта, которое фиксировалось в течение 7 и 8 июля 2020 года, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода.

Теги
РоссияПермский крайРадионова, Светлана Геннадьевна
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