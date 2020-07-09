Роскомнадзор пообещал "достаточно жесткую" форму маркировки зарубежных СМИ-иноагентов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Требования к форме маркировки зарубежных СМИ-иноагентов будут жесткими. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

"По поводу маркировки иностранных СМИ-иноагентов. Да, должны маркироваться. Есть еще требования по форме маркировки. Сейчас данные нормативные акты проходят процедуру согласования. Надеемся, что в ближайшее время они будут приняты и зарегистрированы Минюстом", - сказал он.

"Как разработчик мы предусмотрели достаточно жесткие требования к такой форме", - добавил Субботин, отказавшись раскрыть дополнительные детали формы маркировки.

Он выразил надежду на то, что уже в ближайшее время можно будет "по полной программе применять административную ответственность на них [СМИ-иноагентов]".