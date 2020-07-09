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Роскомнадзор пообещал "достаточно жесткую" форму маркировки зарубежных СМИ-иноагентов

В ведомстве выразили надежду на то, что уже в ближайшее время можно будет "по полной программе применять административную ответственность" к таким медиа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Требования к форме маркировки зарубежных СМИ-иноагентов будут жесткими. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

"По поводу маркировки иностранных СМИ-иноагентов. Да, должны маркироваться. Есть еще требования по форме маркировки. Сейчас данные нормативные акты проходят процедуру согласования. Надеемся, что в ближайшее время они будут приняты и зарегистрированы Минюстом", - сказал он.

"Как разработчик мы предусмотрели достаточно жесткие требования к такой форме", - добавил Субботин, отказавшись раскрыть дополнительные детали формы маркировки.

Он выразил надежду на то, что уже в ближайшее время можно будет "по полной программе применять административную ответственность на них [СМИ-иноагентов]".

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