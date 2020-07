Минобрнауки поддержало идею РАН о создании академического рейтинга вузов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ готово поддержать предложение Российской академии наук о создании академического рейтинга университетов, так как это позволит усилить связь научных институтов и вузов. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба министерства.

30 июня в ходе заседания президиума РАН глава академии Александр Сергеев сообщил, что РАН подготовила предложения по параметрам новой программы повышения конкурентоспособности российских вузов, это в том числе составление академического рейтинга университетов. Он пояснил, что сейчас существует много разных рейтингов, поэтому трудно выбрать, какому можно доверять. При этом Сергеев добавил, что РАН разработает свой рейтинг, если идею поддержит Минобрнауки.

"Минобрнауки поддерживает намерение РАН производить оценку потенциала образовательных организаций высшего образования РФ и разработать новый академический рейтинг университетов <...> Разработка академического рейтинга университетов учеными РАН может стать одним из инструментов развития кооперации между научными институтами РАН и вузами и помочь научным организациям определить для себя перспективных партнеров из числа высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ряд федеральных проектов нацпроектов "Образование" и "Наука" нацелены в том числе на создание условий для обеспечения более тесного взаимодействия научных институтов РАН с университетами. Такое партнерство позволит укрепить потенциал отечественной науки, создать условия для более эффективной подготовки научных кадров в России.

"Для более взвешенной оценки предлагаемой инициативы Минобрнауки требуется более подробная информация о специфике предлагаемого рейтинга, его особенностях и отличиях в части критериев и методологии от существующих национальных и международных рейтингов университетов. Дать оценку любому рейтингу можно только на основе соотнесения его целей и задач с предлагаемой системой критериев", - добавили в пресс-службе.

Многообразие рейтингов университетов

В Минобрнауки также сообщили, что министерство не считает целесообразным вводить какие-либо искусственные ограничения в процесс разработки рейтингов, которые создает профессиональное сообщество, так как важно сохранить многообразие подходов и критериев.

"Для одних абитуриентов принципиальное значение имеет развитость связей вуза с работодателями и востребованность диплома вуза на рынке труда, для других - высокий уровень научной деятельности и академическая репутация, для третьих - возможность получить опыт обучения в других вузах (в том числе в зарубежных) в рамках совместных программ. Подходы к оценке высших учебных заведений могут быть самыми разными", - пояснили в министерстве.

По данным Минобрнауки, сегодня при создании рейтингов университетов во всем мире наблюдается тенденция ко все большей дифференциации и учету разных аспектов деятельности вузов, что, как считают представители министерства, является наиболее востребованным подходом.

При этом в министерстве ведется регулярная работа по отслеживанию основных тенденций в сфере рейтингования университетов: появление новых российских и зарубежных рейтингов, расширение их линейки, изменение методологии.

В настоящее время национальный проект "Образование" предусматривает оценку динамики продвижения российских университетов в наиболее авторитетных международных рейтингах: это ARWU (Academic Ranking of World Universities), THE (The Times Higher Education World University Rankings) и QS (QS World University Rankings).