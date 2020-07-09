В Великом Новгороде обсудили новые продукты "Почты России" для сельской местности

ТАСС, 9 июля. Стратегическая сессия "Почта России для региона. Регион для Почты России" прошла в четверг Великом Новгороде с участием генерального директора АО "Почта России" Максима Акимова. Участники разработали и представили идеи новых продуктов почты, которые можно реализовать в сельской местности, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Представители правительства области и "Почты России", разделившись на пять команд, решали, как почта может помочь медицине на селе, развитию госуслуг, логистике, с трудоустройством, предлагали идеи по внедрению дополнительных сервисов. По итогам стратсессии каждая команда озвучила свои предложения. Например, как через почту можно доставлять лекарства или проводить диспансеризацию. Теперь в течение месяца специалисты правительства региона и почты будут дорабатывать идеи", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Нам нужно сделать из идеи жизнеспособный продукт. Мы с вами разработаем дорожные карты для того, чтобы понять, на что люди откликнутся. Также мы должны определить, в каких случаях проект можно будет легко внедрить, а в каких мы столкнемся с трудностями. В любом случае, мы сформировали пул жизнеспособных идей. И гипотезы будут протестированы", - сказал Максим Акимов, отметив, что Новгородская область - идеальная площадка, чтобы тестировать новые продукты, развивать новые сервисы.

Губернатор области Андрей Никитин отметил, что в регионе есть отдаленные населенные пункты, где почта с учетом развитой инфраструктуры может помочь решать задачи развития социальных и государственных услуг. "В Новгородской области есть деревни, до которых можно добраться только через лес. Социальные и коммерческие услуги там не так доступны, как нам хотелось бы. В этом смысле почта является для региона очень интересным партнером, потому что почта - это инфраструктура, которая есть везде. Одна из главных задач сегодня - попытаться найти решение, которое будет интересно и почте, и региону с точки зрения качества госуслуг, социальных услуг", - сказал он, отметив, что большинство проектов, представленных а сессии могут быть реализованы.