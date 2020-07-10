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В США консультант, якобы являвшийся другом Бутиной, приговорен к семи годам заключения

В ноябре 2019 года Пол Эриксон признал себя виновным в получении мошенническим путем примерно $2,3 млн и легализации незаконных доходов

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям ряда американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной, приговорен к семи годам заключения за мошенничество. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в среду в базе федерального окружного суда в американском штате Южная Дакота.

Согласно опубликованному документу, Эриксон приговорен к 84 месяцам заключения по первому и восьмому пунктам обвинения. В ноябре прошлого года он признал себя виновным в получении мошенническим путем примерно $2,3 млн и легализации незаконных доходов. По окончании тюремного срока Эриксон на протяжении трех лет будет находиться под надзором правоохранительных органов.

Эриксон был признан невиновным по остальным девяти пунктам обвинения. В общей сложности ему могло грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму до $750 тыс. Как заявляли представители властей, американец с 1996 года занимался финансовыми махинациями. Эриксон предлагал инвесторам вложить средства в его бизнес, обещая значительные доходы. Власти утверждали, что в действительности он расходовал деньги на личные нужды.

Приехавшая в Соединенные Штаты на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения.

Сама россиянка 13 декабря 2018 года признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иностранных агентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения Бутину освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.

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