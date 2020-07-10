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Посольство РФ в Таиланде сообщило о запланированном на 16 июля вывозном рейсе в Москву

Самолет проследует по маршруту Пхукет - Бангкок - Москва

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Новый вывозной рейс из Таиланда в Россию запланирован на 16 июля, самолет проследует по маршруту Пхукет - Бангкок - Москва. Об этом сообщило в пятницу на своем сайте посольство РФ в Таиланде.

По предварительной информации дипломатов, 16 июля состоится вывозной рейс авиакомпании "Россия" SDM 6696 по маршруту Пхукет - Бангкок - Москва. "Ориентировочное время вылета из Пхукета - 12:35 (08:35 мск), из Бангкока - 16:05 (12:05 мск). Регистрация на рейс, как и прежде, будет доступна на портале госуслуг", - добавили в посольстве.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составляет 3,2 тыс., вылечились более 3 тыс. пациентов, умерли 58 человек. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны нет.

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