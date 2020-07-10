Итальянские специалисты признали 2019 год одним из самых жарких на Апеннинах за 60 лет

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Прошлый год занял третью строчку в классификации самых знойных в Италии с 1961 года. Согласно наблюдениям специалистов Высшего института по защите и исследованиям окружающей среды (Ispra), исследовательского центра при Министерстве окружающей среды республики, жарче были только 2018-й (первое место) и 2015-й годы.

Как следует из последнего доклада "Показатели климата в Италии в 2019 году", рекордно знойным стал июнь прошлого года, когда температура на равнине достигала 40 градусов по Цельсию, а на высоте тысячи метров - 35-36 градусов. В 2019 году средняя температура была на 1,56 градуса выше нормы. Ученые утверждают, что средняя сезонная температура сохраняется выше нормы на протяжении 23 лет. Восемь из 10 самых жарких годов выпали на период с 2011 года, когда средняя температура была выше нормы на 1,26-1,71 градуса.

К аномалиям, указывающим на потепление климата, исследователи относят и остро проявляющиеся климатические явления, такие как ливни и ветры. Так, увеличение осадков осенью прошлого года, а также сильные ветры привели к наводнениям. К тому же циклу относят и рекордную "высокую воду" в Венеции в ноябре прошлого года. Тогда сочетание сразу нескольких факторов привело к сильнейшему приливу и подъему уровня моря на 187 см при критическом для города показателе в 120-130 см. Ранее высокие уровни регистрировались только в 1966 году, когда от наводнений пострадала не только Венеция, но и Флоренция.

Быстро происходящие климатические изменения на планете угрожают исчезновением всех ледников на европейской территории. По прогнозам группы ученых из Национального совета по исследованиям Италии, уже через 10 лет растает крупнейший ледник в Доломитовых Альпах - Мармолада, расположенный на самой высокой одноименной горе на северо-востоке Апеннин.

После проведения детального мониторинга при помощи современных технологий ученые выяснили, что с 2004 по 2015 годы площадь ледника сократилась на 30%. Примерно такая же судьба ожидает все ледники в Европе, которые могут полностью исчезнуть уже к середине века.