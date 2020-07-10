Роспотребнадзор: коронавирус не передается в открытых водоемах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Подтверждений передачи коронавирусной инфекции в открытых водоемах на сегодняшний день нет. Об этом говорится в рекомендациях по выбору водоема для купания, опубликованных в пятницу Роспотребнадзором.

"Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре предупредили о других опасностях, с которыми могут столкнуться отдыхающие, в числе которых церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и Е. В ведомстве рекомендуют уточнять на сайте управления Роспотребнадзора, пригоден ли водоем для купания, и купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах.

Специалисты подчеркнули, что загорать лучше в утренние и послеобеденные часы, а после купания принимать душ. Нельзя пить воду из водоема, а также мыть в ней овощи и посуду. "На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места", - напомнили в Роспотребнадзоре.