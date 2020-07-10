В Тамбове 26 июля проведут акцию "Бессмертный полк"

ТАМБОВ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области разрешили шествие "Бессмертный полк" при условии соблюдения социальной дистанции между участниками не менее 1,5 м. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Было принято решение провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 м. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на этот раз шествие пройдет в Тамбове по новому маршруту - от памятника Зое Космодемьянской до Парка Победы, протяженность которого в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Такую идею ранее предложили губернатору добровольцы движения "Волонтеры Победы", глава региона инициативу поддержал. В прошлом году в акции, по данным администрации региона, приняли участие свыше 60 тыс. человек.

В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано 5 157 случаев новой коронавирусной инфекции, 43 из которых за минувшие сутки. Всего выздоровели 3 814 человек, умерли 26 человек.